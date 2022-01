MotoGP, ecco la nuova Ducati Desmosedici GP 2022 - News (Di lunedì 31 gennaio 2022) La positività al Covid di Jack Miller ha portato Ducati a posticipare la presentazione ( scopri qui la data ) e visto che la nuova moto è scesa oggi in pista con il collaudatore Michele Pirro nel ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 31 gennaio 2022) La positività al Covid di Jack Miller ha portatoa posticipare la presentazione ( scopri qui la data ) e visto che lamoto è scesa oggi in pista con il collaudatore Michele Pirro nel ...

Advertising

igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Si è chiusa la prima giornata di shakedown per esordienti e collaudatori MotoGP. Ecco com'è andato il day-1 a Sep… - HarveyModding : RT @motosprint: #MotoGP: Si è concluso il Day 1 a #Sepang ?? #RaulFernandez volaaa ?? Ecco tutti i risultati ?? - motosprint : #MotoGP: Si è concluso il Day 1 a #Sepang ?? #RaulFernandez volaaa ?? Ecco tutti i risultati ?? - dianatamantini : MOTOGP - Si è chiusa la prima giornata di shakedown per esordienti e collaudatori MotoGP. Ecco com'è andato il day-… - corsedimoto : MOTOGP - Si è chiusa la prima giornata di shakedown per esordienti e collaudatori MotoGP. Ecco com'è andato il day-… -