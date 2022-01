Leggende Pokémon Arceus: DLC in arrivo ad aprile? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante sia disponibile da poco Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch, sul web già circolano rumor di un possibile DLC in uscita ad aprile: vediamo insieme i dettagli! Come ormai ben sapranno tutti, è disponibile per tutti i negozi (fisici e digitali) Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch. Tra chi sta lo apprezzando e chi invece lo sta fortemente criticando, pare che già a pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale vi siano rumor sul futuro del titolo: secondo un leak apparso sul web infatti, pare che ci sia la possibilità che un nuovo DLC di Leggende Pokémon Arceus sia in arrivo ad aprile. Vediamo di seguito tutti i dettagli della ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante sia disponibile da pocoper Nintendo Switch, sul web già circolano rumor di un possibile DLC in uscita ad: vediamo insieme i dettagli! Come ormai ben sapranno tutti, è disponibile per tutti i negozi (fisici e digitali)per Nintendo Switch. Tra chi sta lo apprezzando e chi invece lo sta fortemente criticando, pare che già a pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale vi siano rumor sul futuro del titolo: secondo un leak apparso sul web infatti, pare che ci sia la possibilità che un nuovo DLC disia inad. Vediamo di seguito tutti i dettagli della ...

Ultime Notizie dalla rete : Leggende Pokémon Leggende Pokémon Arceus: siete a caccia di shiny? Ecco un trucchetto niente male Dopo quasi un anno preciso di attesa Leggende Pokémon Arceus è giunto tra di noi, regalando agli appassionati del mondo Pokémon una nuova avventura inedita tutta da scoprire. Non è passata ancora una settimana dal lancio del titolo che i ...

Abbiamo provato Leggende Pokémon: Arceus, e vi diciamo com'è E adesso, 8 generazioni di Pokémon dopo e innumerevoli capitoli a coppie, Leggende Pokémon: Arceus si mostra al pubblico come gioco singolo . La storia non racconta le gesta di un allenatore Pokémon ...

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente | Recensione - È solo nostalgia? Spaziogames.it Dopo quasi un anno preciso di attesaArceus è giunto tra di noi, regalando agli appassionati del mondouna nuova avventura inedita tutta da scoprire. Non è passata ancora una settimana dal lancio del titolo che i ...E adesso, 8 generazioni didopo e innumerevoli capitoli a coppie,: Arceus si mostra al pubblico come gioco singolo . La storia non racconta le gesta di un allenatore...