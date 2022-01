Il borgo medievale del Carnevale a un’ora da Roma | dove si trova e cosa vedere

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A circada, siunstupendo, tra i più belli del Lazio e in cui ilviene celebrato con una festa straordinaria. Si tratta di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Siamo nella Tuscia a due passi dal Lago di Vico e a circa 55 km dalla Capitale. LEGGI ANCHE : — Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e sia pochi chilometri da Viterbo Ilqui ha una tradizione molto forte: con spettacoli, sfilate e carri allegorici, rievoca la storia e la tradizione della città. Prima della pandemia erano migliaia i turisti che vi andavano proprio in occasione di questa festività. Tra gli appuntamenti più attesi e spettacolari, la cavalcata degli Ussari: una cavalcata storica dei soldati francesi del XIX ...