Clizia Incorvaia | con il pancione su Instagram scrive una dolce dedica al “Bebè”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Bellissima, con lo sguardo sereno e pieno d’amore: appare cosìmentre la data del parto si avvicina sempre di più. Ed è un periodo magico per la modella, imprenditrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, perché uno dei suoi sogni più belli si sta per avverare con l’arrivo di, come chiama in confidenza il piccolo con i suoi follower su. Frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, i due si sono incontrati all’interno del GF Vip e tra loro è nato un legame potente unico che ha dato vita a una storia d’amore bellissima, a cui stanno aggiungendo un nuovo importante passo: quello di diventare genitori. Persi tratta del secondo figlio, infatti è già mamma di una splendida bambina: Nina avuta con l’ex marito Francesco Saracina....