Claudia Ruggeri, gambe in vista e scollatura da sogno: web in tilt (Di lunedì 31 gennaio 2022) Claudia Ruggeri pazzesca ad Avanti un altro, il seducente outfit mette in evidenza il suo fisico mozzafiato e fa girare la testa a tutti, è magnifica Ad Avanti un altro Claudia Ruggeri si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

