Barcellona, arriva Aubameyang: c'è l'ok della Liga (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aubameyang pronto ad iniziare la sua avventura al Barcellona: c'è l'ok della Liga per l'arrivo dell'attaccante Sembra ormai tutto fatto per l'arrivo di Aubameyang al Barcellona. La Liga ha dato l'ok per il tesseramento e il calciatore sta svolgendo le visite mediche. Come riportato da Sport, l'attaccante dell'Arsenal firmerà poi il contratto con la società blaugran con la quale è tutto definito sulle cifre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

