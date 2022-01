Aubameyang è a Barcellona: accordo per il prestito dall’Arsenal (Di lunedì 31 gennaio 2022) . L’attaccante è pronto a diventare blaugrana Come riportato da diversi media spagnoli Pierre Emerick-Aubameyang si trova già a Barcellona. L’attaccante del Gabon arriva dall’Arsenal con la formula del prestito: c’è l’accordo. Intesa praticamente raggiunta anche con il calciatore: chiusura in queste ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . L’attaccante è pronto a diventare blaugrana Come riportato da diversi media spagnoli Pierre Emerick-si trova già a. L’attaccante del Gabon arrivacon la formula del: c’è l’. Intesa praticamente raggiunta anche con il calciatore: chiusura in queste ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvdellosport : ?? #barcellona, #Aubameyang a un passo. Il prestito del gabonese sta per essere definito con l’#Arsenal. I Gunners p… - CalcioPillole : Il #Barcellona è pronto ad accogliere il nuovo attaccante. Sarà #Aubameyang, con cui ha già l'accordo. Ai dettagli… - tonytally : #Aubameyang è sbarcato a #barcellona , mentre fronte #REAL si parla ovviamente di #mbappe (a parametro 0) ultim… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Aubameyang è a #Barcellona: trattativa in definizione con l'#Arsenal, pronto per le visite - runkickfootball : #Aubameyang è arrivato a #Barcellona, accordo raggiunto per il suo trasferimento in Spagna dall'#Arsenal. -