Adriano Panatta su Nadal: "Mi sono commosso, lo ammiro come giocatore e uomo" (TWEET) (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Alla mia età non pensavo più di emozionarmi guardando una partita di tennis,ieri mi sono addirittura commosso per l'ammirazione che ho provato per Nadal non solo come giocatore ma soprattutto come uomo". E' il TWEET di Adriano Panatta che commenta così l'impresa di Rafael Nadal che ha conquistato il suo 21esimo Slam battendo Daniil Medvedev nella finalissima degli Australian Open 2022.

