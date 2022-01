WWE: Quella di Bad Bunny è stata un’apparizione “one night only” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il cantante Bad Bunny ieri sera ha fatto il suo ritorno in WWE, dopo aver preso parte alla scorsa edizione di WrestleMania in coppia con Damian Priest, quando i due hanno sconfitto John Morrison e The Miz. Molti fan hanno storto il naso durante il suo ingresso nel Royal Rumble match con il numero 27, poiché si aspettavano un ingresso di tutt’altro profilo. In realtà il rapper si è fatto valere, dimostrando che nonostante non sia un professionista, sa cavarsela egregiamente sul quadrato. A quanto pare però, la sua è stata solo una fugace apparizione e non ci sono piani per lui di qui in avanti. I dettagli della sua apparizione Secondo quanto riportato da PW Insider, Bad Bunny ha firmato per la sola apparizione all’evento della scorsa notte, in quanto prenderà presto parte a un tour che lo vedrà impegnato proprio durante il ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 30 gennaio 2022) Il cantante Badieri sera ha fatto il suo ritorno in WWE, dopo aver preso parte alla scorsa edizione di WrestleMania in coppia con Damian Priest, quando i due hanno sconfitto John Morrison e The Miz. Molti fan hanno storto il naso durante il suo ingresso nel Royal Rumble match con il numero 27, poiché si aspettavano un ingresso di tutt’altro profilo. In realtà il rapper si è fatto valere, dimostrando che nonostante non sia un professionista, sa cavarsela egregiamente sul quadrato. A quanto pare però, la sua èsolo una fugace apparizione e non ci sono piani per lui di qui in avanti. I dettagli della sua apparizione Secondo quanto riportato da PW Insider, Badha firmato per la sola apparizione all’evento della scorsa notte, in quanto prenderà presto parte a un tour che lo vedrà impegnato proprio durante il ...

Advertising

fdrpzebra16 : @Dottor_Strowman Io capisco che la tua assenza di contenuti ti porti a fare questo tweet almeno 3/4 volte sperando… - PaulFin15242954 : Il mercato del Tottenham è peggio di quella volta che in GM mode a WWE mi hanno offerto kelly kelly per booker t e… - woke2_0 : @WWE @NaomiWWE È proprio quello che si merita quella @SonyaDevilleWWE - WWE_Ufficiale : Tutti vorrebbero vivere un'amicizia come quella fra @WWERollins e @FightOwensFight! ?? Non perderti l'episodio di… - astronautalpha : quella volta in cui letteralmente picchiai un bimbo insopportabile scagliandogli contro uno sgabello, solo perché m… -