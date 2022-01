Volley, SuperLega: Perugia espugna Milano e resta in testa, Trento autoritaria a Monza. Michieletto e Leon al top (Di domenica 30 gennaio 2022) Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia è riuscita a espugnare l’Allianz Cloud di Milano per 3-1 e confermandosi così in testa alla classifica generale: i Block Devils hanno giganteggiato nei primi due set, hanno subito il parziale rientro dei meneghini e poi hanno chiuso i conti in maniera autorevole. La corazzata umbra vanta ora sette punti di vantaggio su Civitanova, ma la Lube ha giocato una partita in meno. Gli uomini di coach Nikola Grbic sono tornati a gareggiare in campionato a distanza di quattro settimane dall’ultima uscita (sconfitta al tie-break contro Trento) e hanno fatto centro grazie alle prestazioni di lusso degli schiacciatori Wilfredo ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 19ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.è riuscita are l’Allianz Cloud diper 3-1 e confermandosi così inalla classifica generale: i Block Devils hanno giganteggiato nei primi due set, hanno subito il parziale rientro dei meneghini e poi hanno chiuso i conti in maniera autorevole. La corazzata umbra vanta ora sette punti di vantaggio su Civitanova, ma la Lube ha giocato una partita in meno. Gli uomini di coach Nikola Grbic sono tornati a gareggiare in campionato a distanza di quattro settimane dall’ultima uscita (sconfitta al tie-break contro) e hanno fatto centro grazie alle pzioni di lusso degli schiacciatori Wilfredo ...

