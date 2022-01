The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 30 gennaio 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) THE Rookie episodi 30 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 4 Rosso fuoco. In questo episodio vedremo Nolan e Chen sulle tracce di una persona scomparsa, un caso che potrebbe mettere a rischio l’intera squadra. Nel frattempo, Wesley deve superare un compito praticamente impossibile e Harper continua la ricerca di un piromane seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. La puntata inizia con la detective Lopez che, salutata con gioia da tutti i colleghi, riprende servizio dopo la maternità. Grey ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) THE30. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA TheStagione 4o 4 Rosso fuoco. In questoo vedremo Nolan e Chen sulle tracce di una persona scomparsa, un caso che potrebbe mettere a rischio l’intera squadra. Nel frattempo, Wesley deve superare un compito praticamente impossibile e Harper continua la ricerca di un piromane seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. La puntata inizia con la detective Lopez che, salutata con gioia da tutti i colleghi, riprende servizio dopo la maternità. Grey ...

Advertising

James07704517 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - abelgonzalez : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - Boltarea4 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… - maoka1234 : RT @DLenz96: 24 anni oggi per il rookie of the year, il pilota Ducati con lo stile di guida che più mi fa emozionare. Feliz cumpleaños Jorg… -