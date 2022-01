Tennis | Rafael Nadal è il quarto giocatore della storia a vincere più di una volta tutti gli Slam

Advertising

OptaPaolo : 21 - Rafael #Nadal ha conquistato il 21esimo titolo Slam, diventando il giocatore che ne ha vinti di piú nella stor… - tvdellosport : ?? Rafael #Nadal vince gli Australian Open battendo #Medvedev #Nadal scrive la storia del tennis mondiale: 13 anni… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - OA_Sport : #AusOpen I numeri sbalorditivi di Rafael Nadal: quarto giocatore della storia a vincere almeno due volte tutti gli… - solounastella : RT @Alenize82: Rafael #Nadal ha fatto qualcosa di incredibile e impronosticabile. Ho provato a spiegarlo in queste poche righe https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Rafael

Devo essere onesto, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato sul tour per giocare ae ...cuore per il resto della mia vita.' Sono davvero tanti i ringraziamenti a fine partita di...Questo il suo messaggio all'interno di una storia su Instagram: 'Al mio amico e grande rivaleNadal. Congratulazioni di cuore per essere diventato il primo tennista a vincere ventuno tornei ...Boris Becker says it is 'clear' that Rafael Nadal is now the 'most successful player of all time' after his Australian Open win.It is a truly remarkable achievement from Nadal, who admitted he was considering his tennis future after a six-month injury lay-off in 2021, which was followed quickly by a positive test for Covid-19.