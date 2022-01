Sanremo 2022, Fiorello ospite nella prima serata martedì 1 febbraio al fianco di Amadeus (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ tutto pronto per il festival più atteso dell’anno: Il Festival di Sanremo! Nel 2022, sul palco dell’Ariston a condurre il programma ci sarà Amadeus. Ma ci sono in programma tante novità, come la presenza, per la terza volta di seguito, di Fiorello. Quindi, il 1 febbraio 2022, giorno di apertura, Amadeus sarà insieme a Fiorello. Per le puntate successive, poi, si vedrà. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni. Sanremo 2022: Fiorello e tutti gli altri ospiti Un vero e proprio braccio destro, questo è Fiorello: in grado di intrattenere al meglio il pubblico e supportare così Amadeus. Giunto al Festival, Fiorello ha provato a fare una sorpresa agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ tutto pronto per il festival più atteso dell’anno: Il Festival di! Nel, sul palco dell’Ariston a condurre il programma ci sarà. Ma ci sono in programma tante novità, come la presenza, per la terza volta di seguito, di. Quindi, il 1, giorno di apertura,sarà insieme a. Per le puntate successive, poi, si vedrà. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni.e tutti gli altri ospiti Un vero e proprio braccio destro, questo è: in grado di intrattenere al meglio il pubblico e supportare così. Giunto al Festival,ha provato a fare una sorpresa agli ...

Advertising

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - vaticannews_it : #29gennaio #RadioVaticana come media ufficiale, diffonderà #Live il meglio del #Festival della Canzone Cristiana, c… - sere2825 : RT @fuoriprogrammaa: siamo nel 2022 e ancora non esistono le vacanze per la settimana di sanremo - StefanoFabrizi1 : SANREMO 2022. Con Dargen D'Amico il rap d'autore con “Dove si balla” -