Sanremo 2022 | Amadeus annuncia la divisione dei cantanti per le prime due serate

Leggi su dilei

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ci stiamo avvicinando al periodo più importante per la musica italiana: il Festival diè ormai alle porte, ehato al TG1 del 30 gennaio ladeiper la prima e la seconda serata. Non aspettiamo altro che vivere le cinquedel Festival all’insegna della buona musica, tra giovani e nomi ormai consolidati., ladeiper la prima serata: chi si esibisce il 1 febbraio Chi sono iche aprono la prima serata del Festival di? I Big in gara sono sorprendenti: c’è un mix decisamente interessante, che non delude affatto e che promette scintille, tra ballate, ...