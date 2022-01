Per l’Ucraina è il tempo delle scelte difficili. Scrive Quintavalle (Di domenica 30 gennaio 2022) “Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io”. Questo potrebbe essere il motto dell’Ucraina di oggi e del suo presidente. Volodymyr Zelensky ha passato tutto lo scorso anno a sollecitare udienza dal presidente Joe Biden e il supporto dell’amministrazione statunitense. Adesso che lo ha ottenuto, e con un entusiasmo che va ben oltre le più rosee previsioni, sta puntando i piedi e cercando di frenare l’ardore di un alleato sempre più scomodo. Da tempo, governi e media occidentali denunciano l’accresciuta minaccia russa. Descrivono una invasione dell’Ucraina come imminente, a febbraio, con dovizia di cartine che descrivono l’accerchiamento dei tank russi e le direttrici possibili dell’invasione (dal Donbass, da Charkiv, dal mare verso Odessa). Promettono supporto e aiuti militari, minacciano sanzioni terrificanti alla Russia se ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) “Dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io”. Questo potrebbe essere il motto deldi oggi e del suo presidente. Volodymyr Zelensky ha passato tutto lo scorso anno a sollecitare udienza dal presidente Joe Biden e il supporto dell’amministrazione statunitense. Adesso che lo ha ottenuto, e con un entusiasmo che va ben oltre le più rosee previsioni, sta puntando i piedi e cercando di frenare l’ardore di un alleato sempre più scomodo. Da, governi e media occidentali denunciano l’accresciuta minaccia russa. Descrivono una invasione delcome imminente, a febbraio, con dovizia di cartine che descrivono l’accerchiamento dei tank russi e le direttrici possibili dell’invasione (dal Donbass, da Charkiv, dal mare verso Odessa). Promettono supporto e aiuti militari, minacciano sanzioni terrificanti alla Russia se ...

