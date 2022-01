LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: si accende la gara! Pidcock prova l’attacco (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:02 Allunga il britannico! Aumenta il suo vantaggio su Iserbyt. 22:01 Si stanno delineando i valori in campo, come previsto alla vigilia. Pidcock davanti a tutti, inseguito da Iserbyt. Alle loro spalle gruppetto formato da Sweeck, Vanthourenhout, Van der Haar e un sorprendente Clement Venturini. 21:59 I giri da percorre saranno 9. 21:58 Iserbyt passa secondo a 6?. Il belga si è messo all’inseguimento in prima persona. 21:58 Quarto giro completato il 6’33” da Tom Pidcock. Giro più veloce in gara di gran lunga finora. 21:57 Il britannico è stato già in grado di mettere 5 secondi tra sè e Vanthourenhout, più diretto inseguitore. 21:55 Esplode la gara! Grande attacco di Pidcock che mette in difficoltà tutti gli altri. 21:54 Secondo sparo di ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:02 Allunga il britannico! Aumenta il suo vantaggio su Iserbyt. 22:01 Si stanno delineando i valori in campo, come previsto alla vigilia.davanti a tutti, inseguito da Iserbyt. Alle loro spalle gruppetto formato da Sweeck, Vanthourenhout, Van der Haar e un sorprendente Clement Venturini. 21:59 I giri da percorre saranno 9. 21:58 Iserbyt passa secondo a 6?. Il belga si è messo all’inseguimento in prima persona. 21:58 Quarto giro completato il 6’33” da Tom. Giro più veloce in gara di gran lunga finora. 21:57 Il britannico è stato già in grado di mettere 5 secondi tra sè e Vanthourenhout, più diretto inseguitore. 21:55 Esplode laGrande attacco diche mette in difficoltà tutti gli altri. 21:54 Secondo sparo di ...

