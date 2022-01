Juventus, incredibile licenziamento: lo hanno fatto fuori (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Il mercato bianconero è più attivo che mai e i bianconeri ora pensano anche a qualche altro trasferimento. Dopo quasi certi addii a Bentancur e Kulusevski, un altro concorrente è stato dato come titolare. Tuttavia, la sceneggiatura sembra aver subito uno shock inaspettato. Calciomercato Juventus: un altro addio ai bianconeri, una decisione inaspettata La Juventus non pensa solo alle prossime entrate di mercato, ma anche a quale sarà la cessione fino a giugno. In questa seduta si sono salutati Bentancur e Kulusevski, entrambi destinati al Tottenham Antonio Conte. A dover andare al mercato è stato Aaron Ramsey, al di là dei piani di Allegri, giocatore che alla Juventus finora non è mai riuscito a dare l'effetto sperato. Il futuro, però, è stato scosso ancora una volta dal gallese, che ha rifiutato l'offerta di Burnley di ... Leggi su goalnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Il mercato bianconero è più attivo che mai e i bianconeri ora pensano anche a qualche altro trasferimento. Dopo quasi certi addii a Bentancur e Kulusevski, un altro concorrente è stato dato come titolare. Tuttavia, la sceneggiatura sembra aver subito uno shock inaspettato. Calciomercato: un altro addio ai bianconeri, una decisione inaspettata Lanon pensa solo alle prossime entrate di mercato, ma anche a quale sarà la cessione fino a giugno. In questa seduta si sono salutati Bentancur e Kulusevski, entrambi destinati al Tottenham Antonio Conte. A dover andare al mercato è stato Aaron Ramsey, al di là dei piani di Allegri, giocatore che allafinora non è mai riuscito a dare l'effetto sperato. Il futuro, però, è stato scosso ancora una volta dal gallese, che ha rifiutato l'offerta di Burnley di ...

