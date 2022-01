Hockey su ghiaccio, Olimpiadi Pechino 2022: le gare e il regolamento (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest’anno vedrà protagonista la città di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere le sfide di Hockey su ghiaccio, in programma dal 4 al 20 febbraio in due impianti: lo Stadio coperto nazionale e il Wukesong Stadium. L’Hockey SU ghiaccio – E’ uno sport di squadra in cui i pattinatori attraverso l’utilizzo di un bastone ricurvo indirizzano il disco (chiamato ‘puck’) nella porta della squadra avversaria. regolamento TORNEO MASCHILE – Partecipano dodici squadre, divise in tre gironi da quattro. Le vincenti dei gruppi e la migliore seconda vanno accedono ai quarti di finale. Le otto squadre rimaste fuori giocano nel primo turno degli spareggi per raggiungere i quarti di finale. Da quella fase ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest’anno vedrà protagonista la città didal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere le sfide disu, in programma dal 4 al 20 febbraio in due impianti: lo Stadio coperto nazionale e il Wukesong Stadium. L’SU– E’ uno sport di squadra in cui i pattinatori attraverso l’utilizzo di un bastone ricurvo indirizzano il disco (chiamato ‘puck’) nella porta della squadra avversaria.TORNEO MASCHILE – Partecipano dodici squadre, divise in tre gironi da quattro. Le vincenti dei gruppi e la migliore seconda vanno accedono ai quarti di finale. Le otto squadre rimaste fuori giocano nel primo turno degli spareggi per raggiungere i quarti di finale. Da quella fase ...

