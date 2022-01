Egitto - Marocco: rissa in campo, arbitro spintona Munir (Di domenica 30 gennaio 2022) Animi decisamente tesi nel finale dei tempi regolamentari tra Egitto e Marocco, due nazionali divise da una rivalità molto accesa. Così, dopo un brutto fallo su Hakimi, al 31' st della partita dei ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Animi decisamente tesi nel finale dei tempi regolamentari tra, due nazionali divise da una rivalità molto accesa. Così, dopo un brutto fallo su Hakimi, al 31' st della partita dei ...

Advertising

capuanogio : Nel #Marocco che oggi sfida l'#Egitto in Coppa d'Africa gioca Adam #Masina. Ha doppio passaporto e 6 presenze con l… - FBiasin : #Salah consola #Hakimi dopo l’eliminazione del #Marocco da parte del suo #Egitto. ???? Due giocatori abbastanza fort… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Egitto-Marocco: rissa in campo, l'arbitro spintona Munir - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Egitto-Marocco: rissa in campo, l'arbitro spintona Munir - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Egitto-Marocco: rissa in campo, l'arbitro spintona Munir -