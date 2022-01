Zio Toni punta sul 21: 'Vince chi ha più gana. Rafa, in questo, è il re' (Di sabato 29 gennaio 2022) Insieme hanno vinto 16 dei 20 Slam che compono la preziosa corona di Rafa, Nadal. Lui lo ha creato, forgiato educato, lui segue ancora adesso, ma solo quando non ci sono oceani da attraversare. Toni ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Insieme hanno vinto 16 dei 20 Slam che compono la preziosa corona di, Nadal. Lui lo ha creato, forgiato educato, lui segue ancora adesso, ma solo quando non ci sono oceani da attraversare....

Advertising

Gazzetta_it : Australian Open, Zio Toni #Nadal: 'Ecco perché Rafa può vincere il 21° Slam' #AusOpen #AO2022 - tenniscup_it : RT @TennisWorldit: Zio Toni: 'C'è mancato poco che Rafael Nadal non partisse per l'Australia' - TennisWorldit : Zio Toni parla delle possibilità di Rafa Nadal di battere Medvedev - PaulSim81878175 : Siamo andati più vicini di quanto sembra a vedere Zio Toni vs Rafa in finale - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Zio Toni: 'C'è mancato poco che Rafael Nadal non partisse per l'Australia' -