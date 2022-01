Scomparsi in Messico: confermati 50 anni di carcere per gli agenti (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiJalisco (Mex) – A pochi giorni dal quarto anniversario della scomparsa, il Tribunale di Jalisco, lo scorso 27 gennaio, ha confermato la condanna a 50 anni di carcere inflitta ai poliziotti ritenuti coinvolti nella scomparsa di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di cui si sono perse le tracce in Messico il 31 gennaio 2018, poco dopo la scomparsa di Raffaele Russo, padre e zio di Antonio e Vincenzo. Lo rende noto l’avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e Cimmino. I due sono stati condannati lo scorso 9 aprile, al termine di un processo che ha riservato un colpo di scena degno di un film d’azione: insieme con Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines era imputata anche Linda Guadalupe Arroyo, riuscita a fuggire clamorosamente durante una pausa dell’udienza, e di cui ancora ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiJalisco (Mex) – A pochi giorni dal quartoversario della scomparsa, il Tribunale di Jalisco, lo scorso 27 gennaio, ha confermato la condanna a 50diinflitta ai poliziotti ritenuti coinvolti nella scomparsa di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di cui si sono perse le tracce inil 31 gennaio 2018, poco dopo la scomparsa di Raffaele Russo, padre e zio di Antonio e Vincenzo. Lo rende noto l’avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e Cimmino. I due sono stati condannati lo scorso 9 aprile, al termine di un processo che ha riservato un colpo di scena degno di un film d’azione: insieme con Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines era imputata anche Linda Guadalupe Arroyo, riuscita a fuggire clamorosamente durante una pausa dell’udienza, e di cui ancora ...

Advertising

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Scomparsi in Messico, confermati 50 anni per due agenti coinvolti - corrmezzogiorno : #Napoli Scomparsi in Messico, confermati 50 anni per due agenti coinvolti - anteprima24 : ** #Scomparsi in #Messico: confermati 50 anni di #Carcere per gli agenti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsi Messico "Bugia storica", così 43 studenti scomparvero nel nulla Sei morti e 43 studenti scomparsi . Fu un bilancio durissimo quello che seguì gli attacchi del 26 settembre 2014 a Iguala in Messico , dove cinque autobus su cui viaggiavano gli studenti della Escuela Normal Rural Raúl ...

Dov'è finita la corte di Trump? ... il quartier generale del patriarca, e sono scomparsi dai radar per mesi. Soffrendo acutamente per ...(aveva rubato soldi a privati a cui aveva proposto di costruire il muro al confine con il Messico), ...

Scomparsi in Messico: confermati 50 anni carcere per due agenti - Campania Agenzia ANSA Napoletani scomparsi in Messico: 50 anni di carcere ai 2 agenti coinvolti L'avvocato: "Abbiamo avuto giustizia, certo, ma in noi resta ancora un vuoto. Dove sono Lello, Antonio e Vincenzo"?

Napoletani scomparsi in Messico, confermati 50 anni per due agenti coinvolti Sentenza di secondo grado del tribunale di Jalisco. Il legale della famiglia: ma restano impuniti i mandanti e l’incertezza sul loro destino. La sorella di Raffaele Russo: non ci arrenderemo finché no ...

Sei morti e 43 studenti. Fu un bilancio durissimo quello che seguì gli attacchi del 26 settembre 2014 a Iguala in, dove cinque autobus su cui viaggiavano gli studenti della Escuela Normal Rural Raúl ...... il quartier generale del patriarca, e sonodai radar per mesi. Soffrendo acutamente per ...(aveva rubato soldi a privati a cui aveva proposto di costruire il muro al confine con il), ...L'avvocato: "Abbiamo avuto giustizia, certo, ma in noi resta ancora un vuoto. Dove sono Lello, Antonio e Vincenzo"?Sentenza di secondo grado del tribunale di Jalisco. Il legale della famiglia: ma restano impuniti i mandanti e l’incertezza sul loro destino. La sorella di Raffaele Russo: non ci arrenderemo finché no ...