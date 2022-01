Quirinale | si punta al Mattarella bis ma il Colle tace

(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – La prima richiesta in qualche modo formale al Presidente della Repubblica, Sergio, è arrivata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: resti per “il bene e la stabilità del Paese”, gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia aldi giuramento del nuovo giudice costituzionale, Filippo Patroni Griffi. Nessun commento dal, dove prosegue la strategia del silenzio. Nel frattempo va a vuoto anche il settimo scrutinio alla Camera dei Deputati, dove il Presidente della Repubblica uscente ha raggiunto i 387 voti, superando i 336 raggiunti ieri. Certo, arriverà il momento in cui l’attuale Capo dello Stato dovrà far conoscere la sua risposta: ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per il bene dell’Italia. Per ora al ...

Enrico Letta sta per registrare un imbattibile record. Per due volte si è ritrovato a gestire il voto per il Quirinale, in condizioni diverse, e per due volte ha propiziato la nomina del presidente della Repubblica uscente. In soli nove anni. Nel 2013 raccolse esanime il Pd dopo le dimissioni del segretario. In Aula iniziato lo spoglio della settima votazione. Draghi: Mattarella resti per il bene del Paese. Salvini: la squadra resti così, con Draghi premier e Mattarella bis. Il segretario si è messo in difesa per non rompere il partito e sin da subito ha caldeggiato il secondo mandato di Mattarella come già accaduto con.