Quirinale, Berlusconi chiama Mattarella: pieno sostegno Fi a bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Lunga e affettuosa telefonata tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il sostegno di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Lunga e affettuosa telefonata tra il presidente Silvioe il presidente della Repubblica, Sergio. Il presidenteha assicurato al presidenteildi ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - riotta : Senza @berlusconi Centro destra e Centro sinistra perdono insieme il Campione e il Nemico. Finisce una saga che dur… - BordenNatalieg : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Berlusconi scrive in una nota che l'unità 'è un dovere' e 'oggi si può ritrovare soltanto intorno al… - PaolaSacchi3 : #Quirinale Dopo il venerdì di caos verso il #Mattarellabis. Intesa dei leader della maggioranza. Che si conferma t… -