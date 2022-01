Quirinale | al settimo voto ancora fumata nera | Mattarella sale a 387 voti | 380 astenuti

(Di sabato 29 gennaio 2022)anche alper l'elezione del presidente della Repubblica. Sul nome di Sergio, indicato da quasi tutti i partiti, ad eccezione di Fdi, come la soluzione ideale per l'ottavo, si riunisce un fronte - che è cresciuto costantemente da lunedì - di ben 387. Fdi ha votato per Nordio che ha ottenuto 64, Alternativa per Di Matteo che ha avuto 40, 10a Pier Ferdinando Casini. 8a Marta Cartabia e Elisabetta Belloni e 3 a Mario Draghi. I votanti erano 976 e glisono stati 380.

... astensione e non ritiro della scheda delscrutinio. Ore 9.48 - I senatori del Pd non stanno rispondendo alla prima chiama per il. Ore 9.42 - I senatori della maggioranza che ...E alscrutinio, come extrema ratio, quasi un candidato risulta, con tutto il rispetto". Lo ha detto GIorgia Meloni. 29 gennaio 2022I leader di maggioranza hanno chiuso l'intesa per una seconda elezione di Sergio Mattarella. La prima richiesta in qualche modo formale al Presidente della Repubblica è arrivata dal presidente del Con ...ROMA. – La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l’elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, va verso la fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non ...