Mattarella: "Dovere non sottrarmi, le responsabilità prevalgono su attese personali" (Di sabato 29 gennaio 2022) Un discorso sintetico ma toccante. Sergio Mattarella parla subito dopo l'elezione. «I giorni difficili trascorsi nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) Un discorso sintetico ma toccante. Sergioparla subito dopo l'elezione. «I giorni difficili trascorsi nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di...

davidefaraone : Ufficiale. Sergio #Mattarella è il tredicesimo Presidente della Repubblica. Il nostro applauso è ben poca cosa r… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Berlusconi scrive in una nota che l'unità 'è un dovere' e 'oggi si può ritrovare soltanto into… - lalojimjuarez : RT @LaStampa: #Mattarella, è lui il Presidente degli italiani: “Il dovere di non sottrarmi prevale sulle attese personali”. Draghi: “Splend… - FrancoBassanini : RT @nunziapenelope: Il dovere che sempre prevale sulle “prospettive personali differenti”. (Una lectio magistralis di senso dello stato in… - Livia_DiGioia : RT @manginobrioches: Sergiuzzu Beddazzu e zuccaratu ci spiega il senso del dovere in dieci parole. Stile, rigore, eleganza, cultura e senso… -