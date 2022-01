Mattarella-bis | arriva il Tweet di De Laurentiis

Advertising

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - ludo881230 : RT @riconquistareIT: Il Mattarella bis è l'ennesima forzatura costituzionale a cui ci tocca assistere dall'inizio della Seconda Repubblica.… - lmg_ravi : RT @BeppeSala: La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio #Mattarella. E la stessa cosa è successa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella bis

il secondo a rimanere in carica per un altro mandato, dopo il suo predecessore Giorgio Napolitano: dall'esordio alla Camera nel 1983 fino alpresidenziale, ecco la biografia, la storia politica e cosa ha fatto nel primo settennato l'attuale inquilino del ColleSulsubito arrivano entusiaste adesioni, tranne quella di Giorgia Meloni: non voglio crederci, sarei stupita seaccettasse. I leader della maggioranza commentano con toni diversi. ...37Sergio Mattarella bis, il palermitano rieletto Presidente della Repubblica 20:37Mattarella eletto presidente della Repubblica: sarà bis, l'Aula applaude 20:32Eccellenza, caso Covid nel Monreale: ...La maggioranza raggiunge l’intesa sul Mattarella bis e decide di convergere nell’ottava votazione alla conferma dell’attuale capo dello Stato, con il premier Draghi che rimarrà, quindi, alla guida del ...