Mattarella accetta il nuovo giro di giostra | “Sono stati giorni difficili…”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sergiohato ildi. Sarà lui ilpresidente della Repubblica, anche se “” forse è un po’ troppo. Fatto sta che stasera, dopo l’elezione voluta dal Parlamento con 759 preferenze, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellatisaliti al Quirinale per comunicare al Capo dello Stato che sarà diCapo dello Stato. Sorridente,ha fatto un breve discorso che non risponde alle domande politiche che tutti si stanno ponendo in queste ore. Quanto durerà il suo mandato? Sette anni, come prevede la costituzione? Oppure sarà a tempo, come fece di fatto Giorgio Napolitano dimettendosi nel 2015? E cosa farà, quando tra un anno il Parlamento che uscirà dalle urne avrà 300 ...

il secondo incarico al Quirinale "per senso di responsabilità". È un discorso breve e asciutto quello che Sergiopronuncia subito dopo la sua rielezione davanti ai presidenti di ...Bentornato Presidente! Al Presidente Sergiovanno, ancora una volta, la nostra gratitudine e riconoscenza, come cittadini prima di tutto. Sappiamo chequesto nuovo impegno per spirito di servizio verso il Paese e la nostra ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l’intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica. Dimissioni? Per affrontare questa ...«Ho troppo rispetto per il Parlamento per non accettare». Sergio Mattarella, dopo una notte di riflessione, accetta il bis. E lo fa per quel senso di rispetto verso le istituzioni che ...