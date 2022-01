Il momento in cui Mattarella supera il quorum: l'applauso dell'Aula (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica. Al raggiungimento del quorum - 505 voti - è partito un lungo applauso dall'Aula. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergiorieletto presidentea Repubblica. Al raggiungimento del- 505 voti - è partito un lungodall'

Advertising

GiuliaSalemi93 : Il GF ha due tipi di spettatori. Quelli che lo vivono come un momento di svago e leggerezza da cui ti aspetti evasi… - GrandeFratello : Un uomo straordinario che ha cambiato la vita di Davide... in un momento in cui le difficoltà erano tante. #GFVIP - _Morik92_ : Già ad ottobre, come raccontato, c'erano spifferi di intesa raggiunta tra #Juve ed entourage di #Vlahovic a 6mln pe… - MarcoDegani3 : RT @65_virna: ALL'INFERNO SI ARRIVA A PICCOLI PASSI Ci siamo Quello a cui stiamo assistendo in questo momento è la prova che non usciremo p… - Silvia94581613 : RT @cicciogia: Questo è il momento in cui gli appare l'Immacolata e gli svela il prossimo nome da bruciare. #PresidenzaDellaRepubblica #Q… -