Hostess molestata, ‘troppi’ trenta secondi per reagire: quanti ne servono per una condanna? (Di sabato 29 gennaio 2022) Quante donne hanno subito aggressioni di tipo sessuale senza provare imbarazzo, confusione, paura? Quali sarebbero, secondo i tribunali, i tempi giusti per reagire? Le reazioni che possono essere messe in atto quando si fronteggia una aggressione sessuale sono la fuga, l’attacco o la paralisi, ovvero una sorta di blocco che impedisce qualunque capacità di reazione. Sono sufficienti trenta secondi prima di esclamare: “mi sto incazzando”, quando l’uomo al quale ti sei rivolta per lavoro, un sindacalista retribuito per dare consulenze sui tuoi diritti, pensa di poterti mettere le mani addosso, rubando un contatto intimo che non vuoi? Se avesse rubato un portafoglio sarebbe stato valutato solo il furto, non la reazione della derubata. Ma non si è trattato del furto di un portafoglio e, secondo il Tribunale di Busto Arsizio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Quante donne hanno subito aggressioni di tipo sessuale senza provare imbarazzo, confusione, paura? Quali sarebbero, secondo i tribunali, i tempi giusti per? Le reazioni che possono essere messe in atto quando si fronteggia una aggressione sessuale sono la fuga, l’attacco o la paralisi, ovvero una sorta di blocco che impedisce qualunque capacità di reazione. Sono sufficientiprima di esclamare: “mi sto incazzando”, quando l’uomo al quale ti sei rivolta per lavoro, un sindacalista retribuito per dare consulenze sui tuoi diritti, pensa di poterti mettere le mani addosso, rubando un contatto intimo che non vuoi? Se avesse rubato un portafoglio sarebbe stato valutato solo il furto, non la reazione della derubata. Ma non si è trattato del furto di un portafoglio e, secondo il Tribunale di Busto Arsizio, ...

