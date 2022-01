Elezione Quirinale, Fico annuncia la fumata bianca. Mattarella bis con 759 voti (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gennaio 2022 Con 759 voti Sergio Mattarella ha superato ampiamente la maggioranza assoluta richiesta ed è stato proclamato dal presidente della Camera Roberto Fico. Camera Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gennaio 2022 Con 759Sergioha superato ampiamente la maggioranza assoluta richiesta ed è stato proclamato dal presidente della Camera Roberto. Camera

Advertising

lorepregliasco : Ma siete sicuri che l'elezione diretta del presidente della Repubblica sarebbe poi una grande idea? #Quirinale - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - pietroraffa : == Meloni, al voto subito dopo elezione Colle. Guarda i sondaggi e prova ad aprire una crisi di governo. Fregand… - Kappaviola14 : Ora che avete finito di divertirvi con l’elezione di qualcuno che non vi voleva vedere più manco in foto, qualcuno… - GeniuGherardi : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 8a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri' sono comp… -