Elezione Mattarella bis, a che ora sarà? Programma, orari e come vederla in tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Si va verso il Mattarella bis. In seguito ad un lungo colloquio con Mario Draghi, l’attuale Presidente della Repubblica dovrebbe restare in carica. Il Premier ha infatti invitato i vari leader politici a confermare il Capo dello Stato. Per scoprire se effettivamente verrà rieletto Mattarella, bisogna attendere il pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, in cui il Parlamento procedere con l’ottavo scrutinio. Si comincia alle ore 16.30, mentre lo spoglio dovrebbe iniziare intorno alle ore 20.00. come vederla – sarà possibile seguire tutto quello che accadrà in tv sui vari canali di notizie italiani, che trasmetteranno la probabile riElezione di Mattarella in diretta. Chi dispone di Sky può sintonizzarsi su Sky Tg24, canale 100, mentre in chiaro i canali principali di ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Si va verso ilbis. In seguito ad un lungo colloquio con Mario Draghi, l’attuale Presidente della Repubblica dovrebbe restare in carica. Il Premier ha infatti invitato i vari leader politici a confermare il Capo dello Stato. Per scoprire se effettivamente verrà rieletto, bisogna attendere il pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, in cui il Parlamento procedere con l’ottavo scrutinio. Si comincia alle ore 16.30, mentre lo spoglio dovrebbe iniziare intorno alle ore 20.00.possibile seguire tutto quello che accadrà in tv sui vari canali di notizie italiani, che trasmetteranno la probabile ridiin diretta. Chi dispone di Sky può sintonizzarsi su Sky Tg24, canale 100, mentre in chiaro i canali principali di ...

