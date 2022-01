Cuneo | mamma scopre su Facebook il figlio vandalo e lo porta dal sindaco a scusarsi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Davanti agli atti vandalici del12enne non si è tirata indietro, né tantomento ha difeso il ragazzino, anzi. Lo ha costretto a chiedere scusa e si è impegnata a pagare i danni. Una vera lezione ...

Una vera lezione di civiltà quella data dalla madre di un dodicenne a Fossano in provincia di. Il baby teppista è stato riconosciuto dallada un post su Facebook del sindaco Dario Tallone ...... quasi 25mila abitanti in provincia di. Lo scorso fine settimana il ragazzino ha distrutto a ... Letto il post, e capito che cosa aveva fatto il figlio, laha contattato il sindaco di Fossano.Davanti agli atti vandalici del figlio 12enne non si è tirata indietro, né tantomento ha difeso il ragazzino, anzi. Lo ha costretto ...È avvenuto a Fossano (Cuneo). Appena ha capito che il figlio aveva compiuto atti di vandalismo è andata dal sindaco impegnandosi a ripagare i danni ...