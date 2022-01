(Di sabato 29 gennaio 2022) "Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e nonl'ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con ...

Advertising

glooit : Caicedo scalpita 'non vedo l'ora di iniziare' leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo scalpita

Agenzia ANSA

Così Felipea Inter Tv nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. "Ho lavorato con Inzaghi quattro anni alla Lazio e - aggiunge - ora lo ritrovo qui all'Inter. È stato molto ......mentre davantiDybala. Dopo essere entrato a gara in corso contro il Napoli, la 'Joya' vuole esserci dal 1' contro la Roma GENOA - SPEZIA, domenica ore 18:30 Genoa, scocca l'ora di? ..."Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. (ANSA) ...