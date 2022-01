Uomini e Donne, è guerra tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sembrava che Armando Incarnato, dopo averci provato con Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, quando quest’ultimo sembrava incerto sull’interesse provato per lei, si fosse rassegnato. La corteggiatrice, infatti, è stata rassicurata dal tronista che si è detto sicuro che lei le piace. Ma a sorpresa nel corso dell’ultima registrazione si scopre che Armando ci ha provato nuovamente con la bella Denise. Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano nella bufera, Gemma si ritira Ancora una registrazione scoppiettante e ricca di litigi quella avvenuta ieri, che ha visto Gemma e Ida grandi protagoniste Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sembrava che, dopo averci provato con Denise Mingiano, corteggiatrice di, quando quest’ultimo sembrava incerto sull’interesse provato per lei, si fosse rassegnato. La corteggiatrice, infatti, è stata rassicurata dal tronista che si è detto sicuro che lei le piace. Ma a sorpresa nel corso dell’ultima registrazione si scopre checi ha provato nuovamente con la bella Denise.anticipazioni: Ida Platano nella bufera, Gemma si ritira Ancora una registrazione scoppiettante e ricca di litigi quella avvenuta ieri, che ha visto Gemma e Ida grandi protagoniste, ...

