Ucraina, Nato: "Mosca continua ad ammassare truppe, preparati al peggio" (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'La Russia sta continuando ad ammassare unità militari' al confine con l'Ucraina ma anche in Bielorussia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che 'noi stiamo ...

