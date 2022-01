Tra vulcani e ghiacciai | Ósk Vilhjálmsdóttir

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il Casino Farnese risale al 1495, voluto come sua residenza da Alessandro Farnese, papa Paolo III, con orti e giardini affacciati sul Tevere. All’ultimo piano del Casino, a Trastevere in via della Lungara, ha trovato sede il Circolo Scandinavo, fondato nel 1860. Dal 1975 il Circolo ospita in residenza temporanea artisti che arrivano dai paesi nordici. Sorge di fronte a Palazzo Corsini, dove Kristina, regina di Svezia, trascorse gli ultimi 35 anni della sua vita, conclusasi nell’aprile 1689. Recentemente è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.