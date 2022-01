The Suicide Squad: dopo Peacemaker, James Gunn sembra stia lavorando su un altro spin off (Di venerdì 28 gennaio 2022) James Gunn, regista e sceneggiatore di The Suicide Squad e della serie spin off Peacemaker, potrebbe star lavorando su un nuovo progetto. In un’intervista racconta di voler continuare ad andare avanti con il piccolo schermo. Forse ci abbiamo azzeccato, quando un po’ di tempo fa vi abbiamo anticipato una possibile nuova storia targata Marvel, che ha ancora come protagonisti i membri della Suicide Squad, sempre diretti e sceneggiati da Gunn. Parlando con Deadline com ospite del podcast Hero Nation, il regista fa alcune anticipazioni su una nuova serie basata sull’amato franchising, ma anche di una possibile seconda stagione di Peacemaker, la serie che ha come protagonista l’omonimo supereroe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022), regista e sceneggiatore di Thee della serieoff, potrebbe starsu un nuovo progetto. In un’intervista racconta di voler continuare ad andare avanti con il piccolo schermo. Forse ci abbiamo azzeccato, quando un po’ di tempo fa vi abbiamo anticipato una possibile nuova storia targata Marvel, che ha ancora come protagonisti i membri della, sempre diretti e sceneggiati da. Parlando con Deadline com ospite del podcast Hero Nation, il regista fa alcune anticipazioni su una nuova serie basata sull’amato franchising, ma anche di una possibile seconda stagione di, la serie che ha come protagonista l’omonimo supereroe ...

