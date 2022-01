Superenalotto, ancora quell’indizio nella sestina: quei due numeri… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nessun sei e 5+1 nel concorso del Superenalotto del 27 gennaio, ma colpisce un indizio particolare nella sestina. Scopriamo tutti i dettagli Festeggiamenti in tutta Italia con l’ultimo concorso del Superenalotto, che ha fatto gioire migliaia di famiglie grazie a premi di prima e seconda fascia. L’estrazione del 27 gennaio in ogni caso si è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nessun sei e 5+1 nel concorso deldel 27 gennaio, ma colpisce un indizio particolare. Scopriamo tutti i dettagli Festeggiamenti in tutta Italia con l’ultimo concorso del, che ha fatto gioire migliaia di famiglie grazie a premi di prima e seconda fascia. L’estrazione del 27 gennaio in ogni caso si è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ilgiornale : I fortunati che non si sono ancora presentati hanno centrato 50mila euro ciascuno assegnati nei tre concorsi specia… - infoitcultura : SuperEnalotto, in provincia di Catanzaro una vincita da 50.000 euro non ancora riscossa - infoitcultura : Superenalotto, ancora non riscossi 24 premi: le cifre - Czinforma : - Carlo28C : @tvdellosport Ma che cazzo salva, la Salernitana era già in serie B ancora prima di iniziare il campionato, giocato… -