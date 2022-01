Si ribella al matrimonio combinato, indagati i genitori. Le imponevano il velo e niente tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Divieto assoluto di avvicinamento". E' quanto disposto dal gip di Roma per i genitori della ragazza di 14 anni del Bangladesh che nel novembre scorso si è recata dai carabinieri di Ostia, a Roma, per ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Divieto assoluto di avvicinamento". E' quanto disposto dal gip di Roma per idella ragazza di 14 anni del Bangladesh che nel novembre scorso si è recata dai carabinieri di Ostia, a Roma, per ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, 14enne di origine bengalese si ribella a matrimonio combinato e denuncia. Genitori indagati per tentata costr… - voceditalia : Si ribella al matrimonio combinato, indagati i genitori - libellula58 : Roma, 14enne di origine bengalese si ribella a matrimonio combinato e denuncia. Genitori indagati per tentata costr… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Roma, 14enne di origine bengalese si ribella a matrimonio combinato e denuncia. Genitori indagati per tentata costrizi… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Roma, 14enne di origine bengalese si ribella a matrimonio combinato e denuncia. Genitori indagati per tentata costrizi… -