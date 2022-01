Sanremo 2022, Roberta Capua è guarita dal Covid: pronta per il PrimaFestival (Di venerdì 28 gennaio 2022) Buone notizie dal Festival di Sanremo 2022. Roberta Capua ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid ed è pronta per cimentarsi nella conduzione del PrimaFestival, per il quale è stata scelta dal direttore artistico Amadeus insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto. L’avventura al Festival è salva e la conduttrice è più carica che mai. La gioia di Roberta Capua su Instagram Il Covid è ormai (purtroppo) una costante nelle nostre vite e, come tutti noi, anche per le star dello spettacolo rappresenta un rischio. Pochi giorni fa era circolata la voce della positività si Roberta Capua, che di fatto ha messo a repentaglio la sua presenza al ... Leggi su dilei (Di venerdì 28 gennaio 2022) Buone notizie dal Festival diha annunciato su Instagram di esseredaled èper cimentarsi nella conduzione del, per il quale è stata scelta dal direttore artistico Amadeus insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto. L’avventura al Festival è salva e la conduttrice è più carica che mai. La gioia disu Instagram Ilè ormai (purtroppo) una costante nelle nostre vite e, come tutti noi, anche per le star dello spettacolo rappresenta un rischio. Pochi giorni fa era circolata la voce della positività si, che di fatto ha messo a repentaglio la sua presenza al ...

