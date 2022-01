Sanremo 2022 | Beppe Vessicchio | “Ho il Covid! Diversi casi nell’orchestra e nel coro”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In forse la partecipazione del celebre direttore d’orchestra? Lui spera di riprendersi per tempo: “Non ho grandi sintomi” Nel frattempo, Perizona Magazine.

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - Corriere : Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sto bene, spero di esserci al Festival» - RadioItalia : La canzone di @FabrizioMoroOff è una dedica a una persona importante?? A chi dedichereste una canzone? L'intervis… - Carrera83 : RT @lmisculin: La vera pronuncia di AKA7even. Divinità pre-greche. Arnaldo Forlani. @matteobordone che anticipa la canzone di Achille Lauro… - MarkBrunasso : #Sanremo2022: in dubbio la presenza di #Vessicchio alla kermesse -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

La Repubblica

"Il maestro Beppe Vessicchio è positivo da giorni, per cui speriamo si negativizzi entro martedì o mercoledì, per poter essere con noi sul palco di". Le Vibrazioni sperano di poter contare sulla direzione di Vessicchio, che ha saltato le prove per una positività da covid. "Sta bene, ci sentiamo in continuazione e speriamo ci sia. Se così ..."Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per il Festival". Beppe Vessicchio ha rivelato in un'intervista all'Adnkronos di essere "positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi". "Ho ancora un po' di raucedine e ...Sobri, optical, Pop, luminosi. Con prospettive precise, lunghe scale e pannelli traforati, gli arredi dell' Ariston raccontano 70 anni di costume, tendenze e modalità di intendere e trasformare lo spa ...Dalla sua partecipazione ad Amici, Elodie ha raccolto una serie di successi che l'hanno portata ad essere tra le cantanti più amate nel panorama musicale ...