Paolo Bonolis, il gesto spiazza: c’entra Sonia Bruganelli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il celebre conduttore Paolo Bonolis ha spiazzato tutti. Il suo gesto si rivolge a sua moglie, Sonia Bruganelli. Ecco cosa è accaduto. Il mondo della televisione vede, da anni, la straordinaria figura di Bonolis. Il conduttore ha una carriera lunghissima e piena di soddisfazione. Un successo che parte da lontano e che lo ha portato nei più grandi di sempre. Fonte GettyImagesOggi è impegnato con il suo Avanti un altro. Un quiz show insolito che ha, negli anni, generato sempre più interesse. Non è un caso che, la trasmissione, abbia anche uno spazio in prima serata. Insomma, Paolo Bonolis piace e tiene compagnia come in pochi sanno fare. Per questo motivo, è uno dei conduttori più amato e seguito. Anche sui social. I ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il celebre conduttorehato tutti. Il suosi rivolge a sua moglie,. Ecco cosa è accaduto. Il mondo della televisione vede, da anni, la straordinaria figura di. Il conduttore ha una carriera lunghissima e piena di soddisfazione. Un successo che parte da lontano e che lo ha portato nei più grandi di sempre. Fonte GettyImagesOggi è impegnato con il suo Avanti un altro. Un quiz show insolito che ha, negli anni, generato sempre più interesse. Non è un caso che, la trasmissione, abbia anche uno spazio in prima serata. Insomma,piace e tiene compagnia come in pochi sanno fare. Per questo motivo, è uno dei conduttori più amato e seguito. Anche sui social. I ...

Advertising

SerieTvserie : Paolo Bonolis sul Festival di Sanremo: “Deve essere stupefacente, sennò è una messa cantata” - PaoloBulcassimo : Cercano di creare a tutti noi dei nemici, perché se hai dei nemici hai paura e se hai paura hai bisogno di qualcuno… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte. Paolo Bonolis ha dato dei consigli per rivoluzionare l’evento in futuro e darg… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte. Paolo Bonolis ha dato dei consigli per rivoluzionare l’evento in futuro e darg… - zazoomblog : Paolo Bonolis gela Amadeus su Sanremo: “Sanremo? Una messa cantata …” - #Paolo #Bonolis #Amadeus #Sanremo: -