Olimpiadi Pechino 2022 | come vederle in tv? Canali | prezzi e abbonamento streaming

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono ormai alle porte. I XXIV Giochi d'inverno cominceranno ufficialmente con la cerimonia di apertura che si terrà venerdì 4 febbraio, ma già un paio di giorni prima, mercoledì 2, le gare prenderanno il via con il curling e il pattinaggio artistico. Ma come seguire le Olimpiadi in diretta tv e in diretta streaming? La Rai trasmetterà 100 ore di diretta, tutte su Rai 2 e su Rai Sport, quindi farà vedere il meglio delle varie giornate con il focus ovviamente su tutti gli italiani in gara e con alcune gare riproposte in differita così come avvenuto per le Olimpiadi di Tokyo. Per assistere integralmente agli eventi dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, quindi, sarà necessario ...

