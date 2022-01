Neil Young e il privilegio molto liberista di dire no a Spotify (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Potete aver Rogan o Young, non tutte e due”, aveva intimato il vecchio guerriero del rock, a quelli di Spotify. Rei di trasmettere anche il podcast del celebre personaggio televisivo Joe Rogan, dagli espliciti contenuti no vax. Pronti via, Spotify ieri ha detto tanti saluti a Neil Young, la sua musica va sempre molto bene ma non come il podcast da milioni di ascoltatori. Per il rocker un’altra medaglia sul petto, dopo quella, tra le tante, di aver negato l’uso di Rockin’ in the free world alla campagna elettorale di Trump. Ma siccome il mondo è pieno di fessi che la rivoluzione anti capitalista è sempre dietro al prossimo orizzonte, c’è anche gente che ha esultato per l’addio di Neil Young a Spotify prendendola anche come una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Potete aver Rogan o, non tutte e due”, aveva intimato il vecchio guerriero del rock, a quelli di. Rei di trasmettere anche il podcast del celebre personaggio televisivo Joe Rogan, dagli espliciti contenuti no vax. Pronti via,ieri ha detto tanti saluti a, la sua musica va semprebene ma non come il podcast da milioni di ascoltatori. Per il rocker un’altra medaglia sul petto, dopo quella, tra le tante, di aver negato l’uso di Rockin’ in the free world alla campagna elettorale di Trump. Ma siccome il mondo è pieno di fessi che la rivoluzione anti capitalista è sempre dietro al prossimo orizzonte, c’è anche gente che ha esultato per l’addio diprendendola anche come una ...

