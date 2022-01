Napoli, la carica di Juan Jesus “Ci siamo anche noi per lo Scudetto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Proveremo a correre per lo Scudetto, abbiamo una maglia importante, siamo consapevoli della nostra forza e puntiamo a vincere. Ora ripartiamo dalla sfida contro il Venezia e facciamo risultato, poi pensiamo gara dopo gara per un mese difficile ma bello perché per un giocatore sfidare Inter, Barcellona e Lazio è sempre stimolante”. Juan Jesus rilancia le ambizioni del Napoli in un’intervista a Radio Kiss Kiss. Il difensore arrivato dopo le esperienze all’Inter e alla Roma guarda al prosieguo della stagione con ambizione: “Giochiamo a Napoli e senza mancare di rispetto bisogna puntare a tutto – dice – purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ma ci sono Scudetto ed Europa League e ci ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Proveremo a correre per lo, abbiamo una maglia importante,consapevoli della nostra forza e puntiamo a vincere. Ora ripartiamo dalla sfida contro il Venezia e facciamo risultato, poi pengara dopo gara per un mese difficile ma bello perché per un giocatore sfidare Inter, Barcellona e Lazio è sempre stimolante”.rilancia le ambizioni delin un’intervista a Radio Kiss Kiss. Il difensore arrivato dopo le esperienze all’Inter e alla Roma guarda al prosieguo della stagione con ambizione: “Giochiamo ae senza mancare di rispetto bisogna puntare a tutto – dice – purtroppousciti dalla Coppa Italia, ma ci sonoed Europa League e ci ...

