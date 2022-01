Maldini, che sgarbo alla Juventus: Agnelli furioso, e adesso? (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Kessie ma Maldini preferisce cedere il giocatore all’estero. Agnelli non ha gradito. I bianconeri hanno messo gli occhi su Kessie, centrocampista del Milan in scadenza di contratto. Una trattativa su cui sembra scatenarsi una vera e propria battaglia tra Maldini e Agnelli. La Juventus, in vista della prossima stagione, ha bisogno di una mini rivoluzione a centrocampo. L’idea della società è quella di portare a Torino almeno due rinforzi per alzare il livello di gioco. Un nome piuttosto caldo è quello di Kessie, centrocampista del Milan che non ha ancora messo la firma sul rinnovo del contratto. Il classe 1996, nel 4-3-3 di Allegri, sarebbe la mezzala perfetta: forte fisicamente e con un buon numero di gol da poter portare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) La, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Kessie mapreferisce cedere il giocatore all’estero.non ha gradito. I bianconeri hanno messo gli occhi su Kessie, centrocampista del Milan in scadenza di contratto. Una trattativa su cui sembra scatenarsi una vera e propria battaglia tra. La, in vista della prossima stagione, ha bisogno di una mini rivoluzione a centrocampo. L’idea della società è quella di portare a Torino almeno due rinforzi per alzare il livello di gioco. Un nome piuttosto caldo è quello di Kessie, centrocampista del Milan che non ha ancora messo la firma sul rinnovo del contratto. Il classe 1996, nel 4-3-3 di Allegri, sarebbe la mezzala perfetta: forte fisicamente e con un buon numero di gol da poter portare ...

