Jason Momoa è andato a vivere in un camper dopo il divorzio

(Di venerdì 28 gennaio 2022)aver ufficializzato la separazione da Lisa Bonet, l'attore hawaiano si è trasferito in una casa mobile, che ha parcheggiato nel giardino di un amico, «a debita distanza» dalla vecchia abitazione. E chi lo conosce bene assicura: «È tornato nel luogo in cui, più che altrove, si sente in pace e a suo agio»

Advertising

BarbieXanax : I nomi delle figlie di Jason momoa - RegalinoV : Jason Momoa sostiene Zoe Kravitz sui social - GamingToday4 : I segreti delle star: il divorzio di Jason Momoa - Michelaarancino : @dietilammina Lascia perdere che poi li trovo tutti io. James McAvoy lo seguivo che nessuno sapeva chi fosse, Jason… - tricloro : Jason Momoa nuovo presidente della fondazione Gimbe -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Momoa

Anchee Lisa Bonet hanno usato parole di gioia e leggerezza per sottolineare la fine del lungo rapporto e, nell'ufficializzare la fine della relazione, hanno scritto: "L'amore tra noi ...Foto via web L'amore con Lisa Bonet sarà pure giunto al capolinea dopo 16 anni, manon ha smesso di certo di voler bene alla sua figliastra Zoe Kravitz . L'attore ha letteralmente fatto impazzire i fan con un commento speciale lasciato su Instagram sotto a un post dell'...L’amore con Lisa Bonet sarà pure giunto al capolinea dopo 16 anni, ma Jason Momoa non ha smesso di certo di voler bene alla sua figliastra Zoe Kravitz. L’attore ha letteralmente fatto impazzire i fan ...Jason Momoa, l'attraente attore hawaiano noto per aver interpretato Khal Drogo ne Il Trono di Spade, nonché il supereroe Aquaman, ha annunciato in un post Instagram (successivamente rimosso) la f ...