Jalisia Dollson: esce "Dreamers in Las Vegas" (Di venerdì 28 gennaio 2022) A distanza di un anno e mezzo dall'uscita di "Con te", Jalisia Dollson, la nuova stella del pop, torna a regalare grinta ed emozione con "Dreamers in Las Vegas". Chi è Jalisia Dollson? Jalisia Dollson, pseudonimo di Silvia Randazzo, è una cantautrice italiana nclasse 1999. Si appassiona alla musica da giovanissima, grazie all'influenza artistica del padre, anch'egli autore ed interprete. Impara a suonare chitarra e pianoforte da autodidatta e, ispirata da grandi star come Taylor Swift, Bruno Mars e The Weeknd, scrive i suoi primi testi a soli 15 anni. Italianissima, ma con il cuore a stelle e strisce, ogni sua release è avvolta da sonorità dal forte richiamo synth-wave anni '80 d'Oltreoceano. La sua musica è lo specchio di una poliedricità vivace ...

