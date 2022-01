(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - "Il miopiùè quando ho visto che le SS non c'erano più: erano scappate al mattino presto. I prigionieri erano armati e le SS rimaste erano in un recinto, con uno di noi di guardia che impediva che qualcuno potesse andare a picchiarli. Ecco il miopiù. Gli altri ricordi brutti li ho mandati via". Gilberto Salmoni, classe 1928, è unal campo di concentramento tedesco di, "la foresta di faggi". Nel giorno della Memoria, nella cerimonia ufficiale che si è tenuta stamane a palazzo Ducale, racconta di quando fu arrestato a 16 anni con tutta la famiglia, di quando venne prima internato a Fossoli e poi deportato insieme al fratello in Germania. Arrivò di notte: scesero dal treno, fecero una ventina di metri a piedi, nel buio. I ...

Advertising

telodogratis : Il sopravvissuto di Buchenwald: “Il ricordo più forte è la fuga delle SS” - LucaSpitz : RT @HaTikwa_UGEI: #Podcast | #GiornodellaMemoria EBREI CHE HANNO FATTO LA STORIA L'ex Direttore @DZebuloni ci racconta la storia del bambi… - taldonato : RT @Nicola_Bressi: #27gennaio #GiornodellaMemoria Sono cresciuto tra la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza. Un mio vicino di casa… - nan_nan_an : RT @HaTikwa_UGEI: #Podcast | #GiornodellaMemoria EBREI CHE HANNO FATTO LA STORIA L'ex Direttore @DZebuloni ci racconta la storia del bambi… - Radio1Rai : ?? #Giornodellamemoria A Radio1 Gadi Schönheit, assessore alla cultura dell’Ucei (Unione Comunitá Ebraiche Italiane)… -

Ultime Notizie dalla rete : sopravvissuto Buchenwald

Gilberto Salmoni, classe 1928, è unal campo di concentramento tedesco di, 'la foresta di faggi'. Nel giorno della Memoria, nella cerimonia ufficiale che si è tenuta stamane ...Gilberto Salmoni,al campo di, a margine delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, condivide con i giornalisti il ricordo legato al campo di sterminio. Una ...AGI - "Il mio ricordo più forte è quando ho visto che le SS non c’erano più: erano scappate al mattino presto. I prigionieri erano armati e le SS rimaste erano in un recinto, con uno di noi di guardia ...Da guardare rigorosamente in lingua originale, il film è disponibile in streaming su Prime Video. Schindler’s List è su Amazon Prime Video ma non incluso nell’abbonamento: si può affittare o comprare ...