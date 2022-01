Il Comune di Castelvetrano vuole assumere un giornalista a titolo gratuito (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - “È indetta una selezione pubblica per il conferimento a soggetto estraneo all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria, dell'incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 L.150/2000, a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese”. È quanto si legge in una determina del Comune di Castelvetrano, pubblicata nei giorni scorsi nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale. “Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell'informazione da parte delle amministrazioni pubbliche di questa provincia – ha detto Vito Orlando, segretario provinciale di Trapani di Assostampa – ma al peggio non c'è fine. Un insieme di errori giuridico-amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso, come non ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - “È indetta una selezione pubblica per il conferimento a soggetto estraneo all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria, dell'incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 L.150/2000, a, con il solo diritto al rimborso spese”. È quanto si legge in una determina deldi, pubblicata nei giorni scorsi nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale. “Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell'informazione da parte delle amministrazioni pubbliche di questa provincia – ha detto Vito Orlando, segretario provinciale di Trapani di Assostampa – ma al peggio non c'è fine. Un insieme di errori giuridico-amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso, come non ...

sulsitodisimone : Il Comune di Castelvetrano vuole assumere un giornalista a titolo gratuito - aldolicata : ASSOSTAMPA DENUNCIA COMUNE DI CASTELVETRANO. PRETENDE DI ASSUMERE UN GIORNALISTA, MA GRATIS - AlqamahPost : Sequestro preventivo a soggetti operanti nel settore ... - - aldolicata : Castelvetrano. Alfano vs sen.(M5S) L. Russo: “Grazie per l’impegno per rifugio sanitario di un comune in dissesto” -